Juan García, un mexicano originario de Hidalgo, se convirtió en uno de los cuatro ganadores del reto organizado por MrBeast.

El llamado “Señor Juan” logró llegar hasta el final de la competencia y obtener una parte del premio acumulado de un millón de dólares, además de otros reconocimientos que recibió durante el desafío.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué consistió el reto de MrBeast?

La competencia comenzó con 77 participantes y tenía como objetivo inicial que la persona que permaneciera más tiempo dentro del supermercado obtendría un premio.

Juan quedó junto con otros tres participantes y la prueba pasó a ser colaborativa. Para conseguir el premio acumulado, tenían que consumir prácticamente todos los alimentos disponibles en el establecimiento.

En total, los concursantes debían consumir alrededor de 4.3 millones de calorías, además de evitar desperdiciar comida, pues las calorías que no fueran aprovechadas podían afectar la recompensa.

¿Cuánto dinero ganó el “Señor Juan”?

Después de completar los 202 días, Juan y los otros tres finalistas consiguieron el premio de un millón de dólares, que fue compartido entre los integrantes del grupo.

Estimaciones señalan que al mexicano le correspondieron alrededor de 248 mil 346 dólares, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de pesos.

Además del dinero, Juan recibió otros premios por su participación, entre ellos un vehículo y una excavadora para su empresa de construcción.

¿Quién es Juan García, el mexicano que ganó el reto?

Juan García tiene 56 años, es originario de Hidalgo y vive en Carolina del Norte, donde trabaja en el sector de la construcción.

Ingresó al reto acompañado de su hijo Ángel, quien abandonó la competencia debido a compromisos escolares y laborales.

El mexicano decidió continuar solo y permaneció durante más de seis meses dentro del supermercado. Durante ese periodo también sufrió una lesión en el tobillo y acumuló más de 2.7 millones de pasos, por lo que recibió un reconocimiento como el participante que más caminó durante el desafío.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.