Nace pingüino en Zoológico de Guadalajara y lo presentan al mundo como en la icónica escena del ‘Rey León’

El Zoológico de Guadalajara captó la atención de millones de personas por la original forma en la que presentó a su nuevo integrante, un pingüino que llenó de ternura el internet.

En el video se puede ver cómo la cuidadora presenta al pingüino como Mufasa lo hizo con Simba y aunque el escenario no era la calurosa sabana africana la referencia fue clara y miles de usuarios en Tiktok reaccionaron.