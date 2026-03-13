Así se vivió el Mario Day en CDMX con una proyección especial

El día de Mario se eligió por la coincidencia visual que tienen las siglas en inglés Mar.10, mucho lo asemejan con el nombre de MAR10.

Fue en 2016 cuando Nintendo decidió adoptar oficialmente el 10 de marzo con el día dedicado a Mario y por ello, en CDMX se llevó a cabo una celebración donde hubo dinámicas, spots para tomarse fotos y bebidas y comida con temática de la nueva película Super Mario Galaxy.

