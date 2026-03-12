Denuncian a mujer que usaba foto de perro desnutrido para pedir ayuda

Carmen Martínez, una rescatista de animales denunció que fue engañada por una mujer que usaba la foto de un perro desnutrido para pedir ayuda en redes sociales.

La foto del perro era usada varias veces para conseguir dinero y alimento, por ello, se recomendó a la población siempre verificar quién solicita la ayuda antes de donar pues muchas personas solo son oportunistas.