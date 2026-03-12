adn bueno
En su primer mensaje como líder de Irán, Mojtaba Jamenei advierte venganza y mantener cerrado el Estrecho de Ormuz

Denuncian a mujer que usaba foto de perro desnutrido para pedir ayuda

En redes sociales alertan por falsas campañas de rescate animal.

Por: Itandehui Cervantes

Carmen Martínez, una rescatista de animales denunció que fue engañada por una mujer que usaba la foto de un perro desnutrido para pedir ayuda en redes sociales.

La foto del perro era usada varias veces para conseguir dinero y alimento, por ello, se recomendó a la población siempre verificar quién solicita la ayuda antes de donar pues muchas personas solo son oportunistas.

