El macaco Punch y su peluche Lupe, el dúo que se robó los corazones en internet

En redes sociales se hizo viral un tierno macaco que nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado por su mamá.

Por: Itandehui Cervantes

Los cuidadores dicen que gracias al peluche “Lupe” Punch ha aprendido a socializar con la manada y poco a poco fue ganando la confianza de los demás macacos.

Sin embargo, las redes sociales se han llenado de videos de Punch y Lupe siendo inseparables amigos. Miles de personas visitan el zoológico para ver a este tierno macaco.

