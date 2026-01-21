Tytanovi, el perro con patas de titanio que ayuda a veteranos de guerra
Tytanovi es un perro que fue rescatado tras sufrir un accidente y perder sus patas delanteras.
Este perrito fue atropellado por un tren y perdió sus patas delanteras y voluntarios lo rescataron y especialistas le crearon una prótesis similar a la que usan los veteranos de guerra.
Paso un mes en cuidados intensivos y poco a poco se fue recuperando y actualmente ayuda emocionalmente a los soldados que están en el centro de Tytanovi.