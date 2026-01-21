inklusion.png Sitio accesible
Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

En los últimos 10 años el mundo ha vivido grandes novedades tecnológicas; el espacialista José Antonio Pontón habla sobre los más importantes.

Por:  Adriana Pacheco

De 2016 a 2026 se ha registrado un gran avance tecnológico, de acuerdo con el espacialista José Antonio Pontón, quien estará todos los miércoles en adn Noticias para hablar de gadgets.

Algunas empresas como Samsung han renacido con el paso de los años, a pesar de no tuvieron un gran comienzo en México. Videojuegos como Pokémon Go y los filtros son algunas de las tecnologías que revolucionaron el mundo.

