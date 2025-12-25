inklusion.png Sitio accesible
Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental

Perrito callejero roba peluche en tienda y hacen coperacha para comprárselo

En redes sociales se hizo viral un perro que robó un peluche en una tienda de un centro comercial en Mérida, Yucatán.

Por:  Itandehui Cervantes

El lomito se paseó por la tienda y cuando encontró el juguete ideal lo agarró con su hocico y se fue, pero una trabajadora lo detuvo para quitarle el peluche.

Sin embargo, la gente que se encontraba en el lugar comenzó a aportar dinero para comprarle el peluche al perro y finalmente el cachorro se fue feliz con su nuevo juguete.

