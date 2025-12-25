Perrito callejero roba peluche en tienda y hacen coperacha para comprárselo
En redes sociales se hizo viral un perro que robó un peluche en una tienda de un centro comercial en Mérida, Yucatán.
El lomito se paseó por la tienda y cuando encontró el juguete ideal lo agarró con su hocico y se fue, pero una trabajadora lo detuvo para quitarle el peluche.
Sin embargo, la gente que se encontraba en el lugar comenzó a aportar dinero para comprarle el peluche al perro y finalmente el cachorro se fue feliz con su nuevo juguete.