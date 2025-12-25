Perrito callejero roba peluche en tienda y hacen coperacha para comprárselo

El lomito se paseó por la tienda y cuando encontró el juguete ideal lo agarró con su hocico y se fue, pero una trabajadora lo detuvo para quitarle el peluche.

Sin embargo, la gente que se encontraba en el lugar comenzó a aportar dinero para comprarle el peluche al perro y finalmente el cachorro se fue feliz con su nuevo juguete.

