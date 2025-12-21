Mujer se casa con un personaje creado por IA
Una mujer en Japón se casó simbólicamente con una pareja de IA creada en ChatGPT, generando debate sobre vínculos emocionales y riesgos psicológicos.
Yurina Noguchi, una mujer japonesa de 32 años, realizó una ceremonia simbólica de matrimonio con una pareja creada mediante IA.
- La relación surgió tras usar ChatGPT para recibir consejos sentimentales y crear un personaje digital personalizado.
- Ambos intercambiaban hasta 100 mensajes diarios, fortaleciendo un vínculo emocional.
- La boda se celebró con realidad aumentada, pero no tiene validez legal en Japón.
- El caso reavivó el debate sobre la “psicosis de la IA” y los límites éticos de estas relaciones.
