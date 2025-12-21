Mujer se casa con un personaje creado por IA

Yurina Noguchi, una mujer japonesa de 32 años, realizó una ceremonia simbólica de matrimonio con una pareja creada mediante IA.

La relación surgió tras usar ChatGPT para recibir consejos sentimentales y crear un personaje digital personalizado.

para recibir consejos sentimentales y crear un personaje digital personalizado. Ambos intercambiaban hasta 100 mensajes diarios , fortaleciendo un vínculo emocional.

, fortaleciendo un vínculo emocional. La boda se celebró con realidad aumentada, pero no tiene validez legal en Japón .

. El caso reavivó el debate sobre la “psicosis de la IA” y los límites éticos de estas relaciones.

