Señora se va sin pagar porque “no le gustó la comida"; así el caso de “Lady Pancita”
En un puesto de comida tradicional en México, una señora se va sin pagar su plato de menudo tras comérselo entero, alegando que no le gustó y era puro caldo.
