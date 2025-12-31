inklusion.png Sitio accesible
Amuletos para Año Nuevo 2026 reúne tradiciones y rituales para atraer buena suerte, abundancia y prosperidad

Descubre los amuletos para Año Nuevo más populares para atraer buena suerte y abundancia en 2026 más tradiciones para empezar el año con prosperidad.

Videos,
Es Tendencia

Por:  Adriana Juárez Miranda

  • Los amuletos para Año Nuevo como los borreguitos de la abundancia son esenciales en tradiciones mexicanas para atraer prosperidad económica y buena suerte, colocándolos en la entrada del hogar o en la cartera
  • El elefante con la trompa hacia arriba es un poderoso amuleto para Año Nuevo que simboliza estabilidad, fuerza y riqueza, ideal para rituales de fin de año enfocados en abundancia y protección
  • El maneki-neko o gato de la suerte japonés se usa como amuleto para Año Nuevo para invitar fortuna en negocios y oportunidades, complementando cábalas como lentejas o ropa interior amarilla
  • Las lentejas y monedas doradas funcionan como amuletos para Año Nuevo en rituales de buena suerte, representando dinero y estabilidad financiera al colocarlas en bolsillos o la mesa durante la cena de fin de año
  • Velas de intención y pulseras de protección son amuletos para Año Nuevo que atraen paz mental, salud y prosperidad, integrándose en tradiciones para un ciclo lleno de energías positivas y abundancia