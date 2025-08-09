La espera terminó: McDonald’s confirma que Cajita Feliz con Hello Kitty llegará a México

Después de varias semanas de espera y especulación sobre la llegada de la Cajita Feliz con Hello Kitty de McDonald’s , la cadena de comida rápida anunció recientemente que muy pronto estarán llegando los muñecos y peluches de este icónico personaje de la compañía japonesa, Sanrio.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que se anunció que el combo especial dedicado para los más pequeños de la familia y amantes de los artículos de McDonald’s, estará disponible en tiendas este mismo 2025 a lo largo y ancho de la República Mexicana.

McDonald’s anuncia que Cajita Feliz de Hello Kitty llegará a México

En un inicio y desde hace varias semanas se había anunciado la llegada de Hello Kitty a las cajitas felices de McDonald’s en Chile, lo cual rápidamente comenzó a generar cuestionamientos a la compañía sobre su venta en nuestro país.

Tras ello, el pasado 7 de agosto de este 2025 la compañía de los Estados Unidos (EUA), anunció que Hello Kitty estará llegando a todas las cajitas felices con la finalidad de que todos los amantes de este personaje japonés puedan contar con el suyo.

Si ya sabes de qué personaje estamos hablando, deja emojis como pistas en los comentarios para que los demás adivinen ❤️✨ pic.twitter.com/GRzgJniKzM — McDonald's México (@McDonaldsMexico) August 7, 2025

¿Cuándo llega la Cajita Feliz de Hello Kitty a México?

Pese al anuncio realizado a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, McDonald’s no reveló cuándo se estará incluyendo a Hello Kitty en la Cajita Feliz dentro de las tiendas oficiales en México.

Pese a ello, se especula que los productos podrían aparecer a lo largo de este mes de agosto, por lo cual se recomienda estar atentos a los anuncios de la cadena de comida rápida originaria de EUA.

¿Qué traerá la Cajita Feliz de Hello Kitty de McDonald’s?

Si bien es cierto que el anuncio de McDonald’s únicamente mostró la famosa Cajita Feliz con el icónico moño de Hello Kitty, se prevé que el combo pueda incluir hasta cuatro diferentes modelos de este personaje japonés.

Vale la pena mencionar que el costo de la Cajita Feliz de Hello Kitty en McDonald’s podría tener un costo que ronde entre los 119 y los 129 pesos, esto de acuerdo con los costos establecidos a otros productos similares en la tienda.

