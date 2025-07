Todo lo que se debe saber sobre la inversión de Spotify en fabricación de armas

La revelación de las actividades empresariales de Daniel Ek, fundador y director general de Spotify , ha provocado que varios artistas quieran salir e incluso boicotear la plataforma, ya que la información del diario británico Financial Times informó que han invertido más de 600 millones de euros en la fabricación de armas.

Con esto, los artistas aseguran que Spotify usa el dinero de la gente para después financiar la fabricación de armas de guerra como drones, aviones y submarinos de guerra, aprovechándose y acrecentando la situación que vive el mundo actualmente.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

La inversión de Spotify en la fabricación de armas

Específicamente, los 600 millones de Spotify se habrían invertido en la empresa alemana Helsing, que se encarga de la producción de drones; por si fuera poco, dicha empresa habría sido fundada por el mismo Daniel Ek y por uno de sus socios principales en Spotify, Shakil Khan.

Dicha empresa de armas se ha convertido en una de las más valiosas en Europa; tiene sede en Múnich y desarrolla software de inteligencia artificial para armamentos de guerra.

Artistas buscan salir de Spotify tras saber que invierte en armas de guerra

Esta revelación ha provocado que varios artistas saquen de manera inmediata su música de la plataforma, asegurando que Spotify sería solo una mafia que hace un mal uso del dinero de las personas y que también le paga muy poco a la gran mayoría de los artistas.

Entre los músicos que han decidido abandonar la plataforma aparece el trío Xiu Xiu, quien publicó en sus redes sociales que “Spotify usa el dinero de la música para invertir en drones de guerra (...) por favor, cancela tu suscripción”.

Otro grupo de rock que se salió fue King GIzzard & the Lizard Wizard, quienes incluso difunden el lema “A la mierda Spotify ”. Acciones que también ha hecho el grupo Deerhoof, quienes incluso declararon que: “No queremos que neustra música mate a la gente. No queremos que nuestro éxito esté ligado a la tecnología de combate de IA”.

¿Adiós a Peso Pluma de Spotify? La verdad sobre los corridos tumbados en la plataforma [VIDEO] En redes sociales circula un supuesto comunicado de Spotify en el que se informa sobre la salida de los corridos tumbados de su plataforma; aquí los detalles.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.