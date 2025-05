¡Miedo desbloqueado! Así es el escorpión con alas o alacranes voladores que ya han llegado a México

El llamado “escorpión con alas” causó sorpresa y temor en algunas regiones de México por el dicho “Dios no le dio alas a los alacranes”. Sin embargo, este insecto que ya fue visto en varias partes del país no representa un riesgo para la población. También conocido como “mosca escorpión”, impone por sus largas alas y un especie de aguijón en su cola. En adn40 te respondemos de dónde viene y qué hace en el ecosistema.

¿Qué son las moscas escorpión?

Las moscas escorpión son insectos del orden Mecoptera, conocidos por su peculiar forma corporal. Aunque no están relacionados con los escorpiones, los machos tienen un abdomen curvado hacia arriba que se asemeja a un aguijón. Este rasgo es parte de su aparato reproductor. Existen alrededor de 600 especies vivas y muchas más fósiles. En México, ya se han registrado en estados como Puebla y Veracruz.

¿Por qué relacionan a estas moscas con los escorpiones?

El parecido con un escorpión viene del extremo del abdomen de los machos, que es globoso y curvado, muy similar al aguijón de un alacrán. Sin embargo, no usan esta parte del cuerpo para atacar, sino para sujetar a la hembra durante la cópula. La forma de su cuerpo y alas solo crea una falsa impresión de peligro.

¿Son venenosas las moscas escorpión?

No. Aunque su aspecto intimida, las moscas escorpión son inofensivas para los humanos. No poseen veneno ni aguijón funcional. En los pocos casos donde se reportan “piquetes”, el dolor es leve y no hay consecuencias graves.

¿Cuál es el hábitat natural de la mosca escorpión?

Viven en zonas húmedas y boscosas, cerca de cuerpos de agua o vegetación densa. Son comunes en el sur de Estados Unidos y norte de México. Algunas especies incluso habitan zonas frías con musgo y nieve.

Ciclo de vida y características de las moscas escorpión

Las hembras ponen huevos en suelos húmedos. Las larvas parecen orugas, comen materia en descomposición y pasan por varios estadios antes de transformarse en pupas. Los adultos tienen alas largas y un cuerpo delgado. Aunque parecen fuertes voladores, no vuelan grandes distancias. Algunas especies carecen de alas.

Importancia ecológica y cultural de las moscas escorpión

Controlan plagas agrícolas

Ayudan en investigaciones forenses

Su linaje fósil las convierte en un tema clave para la ciencia

Culturalmente, rompen el mito de que “Dios no le dio alas a los alacranes”. A pesar de su apariencia, el escorpión con alas no representa ningún riesgo y su existencia es valiosa para el equilibrio del ecosistema.

