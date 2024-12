La historia de César Cobos, el trailero que conmovió a México luego de un accidente

El accidente que sufrió este trailero fue muy aparatoso. Chocó y tiró unos postes de luz en Ciudad del Carmen, Campeche, y dejó sin luz a varios sectores. César Cobos sabía que las consecuencias podían ser muy graves y rompió en llanto. Contó su historia y conmovió a todo México. Y lo mejor, recibirá el apoyo total de su empresa.

La historia de César Cabos se hizo viral en poco tiempo, ya que miles de personas empatizaron con él y mostraron su apoyo a través de redes sociales. Esto después de que el hombre entrara en crisis emocional mientras policías de tránsito resguardaban su unidad y él lloraba para no perder su empleo, sobre todo, porque le preocupaba perder el sustento para cuidar a su hijo enfermo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La historia de César Cabos, el trailero que se ganó el apoyo de miles

En su video, César narró que cubría la ruta Monterrey-Mérida, transitaba por Ciudad del Carmen y su unidad alcanzó unos cables de telefonía. Cuando intentó maniobrar, derribó un par de postes. Tras el incidente, César fue detenido y entró en crisis por la posibilidad de perder su empleo y de tener que pagar los daños.

Uno de los agentes de seguridad intentó calmarlo, asegurándole que no hubo lesionados, solo daños materiales. Sin embargo, el temor más grande de César era perder su empleo “Me preocupa mi trabajo, me preocupa mucho mi trabajo, no sabes cuánto he batallado”, dijo.

Por si fuera poco, la gran preocupación del trailero es su familia, en específico, su hijo, ya que está enfermo y debe trabajar para su cuidado y sustento. Considerando todo esto, César colapsó, pero no esperaba la respuesta positiva que tendría la gente y su misma empresa.

"NO QUIERO PERDER MI TRABAJO, TENGO UN HIJO ENFERM0"... DICE TRAILERO ENTRE LÁGRIMAS Y CON UNA FUERTE #CrisisNerviosa 🥺🚛🎥



📍#Campeche | Este hombre identificado como César Cobos, es un trailero de la empresa Transporte Maderenses, que cubría la ruta #Monterrey-#Mérida, para… pic.twitter.com/HbIBBI0XEE — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 10, 2024

Empresa apoya completamente a César Cobos tras su historia viral

Después del accidente, la empresa “Transportes Maderenses” publicó un comunicado en el que mostraron su apoyo a César Cobos. Aseguraron que mantendría su empleo y que el área legal se ocupará de los gastos por el accidente de tránsito.

Con esto, la empresa se ganó el reconocimiento de los usuarios en redes sociales, por el apoyo que le demostraron a su empleado. Por si fuera poco, también publicaron que darán todo lo necesario a César para cuidar su salud mental .

Getty Images trailero cuenta historia viral

Trailero recibe el cariño de la gente en redes sociales tras historia viral

La sinceridad en las palabras y en las acciones de César conmovieron a las personas en redes sociales. Gracias a esto recibió miles de comentarios de apoyo, con gente que reconoció su esfuerzo por las pesadas jornadas de trabajo que lleva y el esfuerzo para darle sustento a su familia.

De igual manera, muchos le aseguraron que el accidente no fue grave, y que es una situación “normal” a la que todos los operadores de tráilers quedan expuestos cada vez que salen a trabajar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.