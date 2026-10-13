Shakira confesó si regresó con Antonio de la Rúa, el hombre del que se separó para estar con Piqué

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Por ahí dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿cierto? Esta idea y las imágenes de La Loba con el empresario argentino nos hicieron pensar en la posibilidad de que la pareja se hubiese dado una segunda oportunidad.

Seguramente, estos rumores llegaron a oídos de la cantante colombiana, por lo que aprovechó el escenario del concierto con el que cierra su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, para revelar cuál es la relación que mantiene actualmente con su ex Antonio de la Rúa.

En pleno concierto en el Macondo Park, el recinto temático diseñado para la residencia de la colombiana en Madrid, Shakira decidió develar el misterio de su relación actual con Antonio de la Rúa.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo la barranquillera.

Además, para quienes creían que Shakira y su ex argentino habían regresado, la famosa explicó: “En la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

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¿Qué canción le dedicó Shakira a Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron su noviazgo en el año 2000 y se convirtieron en uno de los romances más mediáticos de la época. No obstante, tras una década de relación, la historia de amor terminó en 2010 con un amargo conflicto legal.

Juntos formaron una sociedad que impulsó álbumes de la colombiana como “Laundry Service” y éxitos globales como “Suerte”, “La tortura” y “Hips Don’t Lie”. Como muestra de su amor, Shakira le escribió a su novio una de las canciones más bellas de su repertorio: “Día de enero”.

Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Fue entonces que la intérprete de “Soltera ” comenzó una relación sentimental con el padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Fue hasta el inicio de su más reciente gira que Shakira volvió a ser vista en compañía de su exnovio y ahora colaborador. Incluso, ambos han sido captados en salidas en compañía de sus respectivos hijos.

¿Quién es la novia actual de Antonio de la Rúa?

Con el paso de los años, Antonio de la Rúa también encontró una nueva pareja. El argentino se casó con la modelo Daniela Ramos, convirtiéndose en padre de Zulú y Mael.

No obstante, tras su separación, el empresario e hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, mantiene una relación con Fernanda Buschmann.

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