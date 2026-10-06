Shakira y Piqué regresan a los juzgados; Clara Chía está de nuevo en el centro de la polémica

Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse cara a cara en España y la razón podría ser nuevamente Clara Chía. Tras su separación el pasado 4 de junio de 2022, los famosos se han reencontrado únicamente en los juzgados, en esta ocasión, para discutir el régimen de visita de sus hijos, Milan y Sasha.

La separación resultó muy dolorosa para la colombiana, pues de inmediato, el padre de sus hijos inició una relación con la catalana, Clara Chía. Sin embargo, para los fans de Shakira, la separación de la pareja cayó como una bendición, pues nos regaló una exitosa gira “Las Mujeres ya no lloran” y temazos como Acróstico, Última, Soltera y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, deonde la famosa develó gran parte de los motivos del final de su historia de amor.

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Clara Chía, la razón por la que Piqué no visita a sus hijos

Shakira fue vista saliendo de un juzgado en Barcelona, donde trascendió que la colombiana demandó a Piqué por el tema de las visitas a sus hijos, pues todo parece indicar que el exfutbolista ha dejado de visitar a sus hijos en Miami por Clara Chía.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Jordi Martin, la razón por la que Piqué dejó de decidió no viajar 10 días a Miami para pasar tiempo con sus hijos fue porque los chicos le habían solicitado que no querían que viajara acompañado por Clara Chía.

¿Por qué demanda Shakira a Gerard Piqué?

A través de su agencia de prensa, Shakira emitió un comunicado en el que explica que está solicitando que el esfuerzo no sea solo de los niños. Lo que propone la barranquillera es lo siguiente:

Gerard Piqué debe viajar de Barcelona a Miami en los periodos vacacionales de pocos días; de esta manera, los hijos de ambos podrán mantener su rutina escolar, social y familiar.

Mientras que los pequeños viajarán a España durante las vacaciones largas que establece el periodo escolar.

¿Por qué se separaron Shakira y Gerrard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué emitieron un comunicado conjunto en junio de 2022, para dar a conocer su separación, luego de 12 años de relación en la que procrearon dos hijos. Aunque la pareja no dio a conocer los motivos de forma explícita, trascendió que la principal causa detrás de la separación fue la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Tras la ruptura salieron a la luz fricciones constantes entre Shakira y los padres de Piqué, sumado a problemas con la gestión de algunos negocios e inversiones conjuntas. Así como una deuda en Hacienda en España que llevó a la colombiana a enfrentar un escandaloso juicio.

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