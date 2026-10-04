¿Hay nuevo granjero? Eleazar Gómez regresa a La Granja VIP y revela al cuarto eliminado hoy 4 de octubre

Las sorpresas en La Granja VIP 2026 no terminan y, este 4 de octubre, los fans del reality más viral de la televisión mexicana quedaron verdaderamente sorprendidos con el regreso de uno de los participantes más polémicos de la primera temporada: Eleazar Gómez.

Para felicidad de todos los fans del reality de TV Azteca, el actor y ganador del segundo lugar en la primera temporada de La Granja VIP se integró al realiy como un sexto crítico. ¿Te lo esperabas?

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP 2026?

Como cada Domingo de Gala, los granjeros votarán por quienes desean ver convertidos en peones.

Los peones deberán de encargarse del cuidado de los animales, de las labores más pesadas como hacer girar el molino para que haya agua en la vivienda y, por supuesto, son los que tienen más restricciones en la comida.

¿Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP 2026?

La placa de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP 2026 tuvo seis granjeros en la lista: Manelyk, Azalia, Natalia Alcocer, Fer Lozada, Kenny Avilés y Rafa Mercadante.

Gracias a las votaciones del público, los primeros granjeros salvados que pudeiron regresar a la sala de La Granja VIP fuero: Manelyk y Rafa Mercadante.

El tercer granjero salvado por el público fue Fer Lozada.

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