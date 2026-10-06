Paramount anuncia la compra definitiva de Warner Bros: Batman, Harry Potter y DC cambian de casa

¡Histórico! Paramount acababa de anunciar la compra definitiva de Warner Bros., luego de que el legendario propietario de DC se pusiera a la venta el pasado 2025. Tras una complicada puja, la empresa de David Ellion terminó dando la mejor oferta: 111,000 millones de dólares. Pero, ¿y Batman?

Aunque se trata de una fusión histórica, no ha recibido todo el apoyo que se esperaba, pues la operación encontró detractores principalmente dentro del mismo gremio.

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Así anunció Paramount la compra de Warner Bros

Pese a las posiciones en contra, Paramount anunció con bombo y platillo su nueva adquisición. A través de sus redes sociales, la compañía productora compartió una publicación en la que celebra haber logrado el objetivo de fusionar dos estudios de gran tradición, para crear un conglomerado fuerte.

Today is a new day for @Skydance, and I'm incredibly grateful to everyone who helped get us here. It's a big day, and we're just getting started. Let's go! https://t.co/89jxDrzVGU pic.twitter.com/e6P28HkRto — David Ellison (@davidellison) October 6, 2026

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para todo nuestro sector. Desde el principio, nuestra ambición fue unir estos dos estudios de gran tradición y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance necesarios para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas y para el público de todo el mundo. Ahora esa ambición es una realidad”, confirma Ellison.

“David, nuestro codirector ejecutivo Ynon Kreiz y el resto de nuestro equipo de Skydance, de talla mundial, cuentan con la visión y la trayectoria necesarias para liderar este cambio. Estamos orgullosos de respaldarlos mientras construimos un Hollywood más fuerte, ampliamos las oportunidades para el talento y creamos valor a largo plazo para nuestros accionistas”, señaló.

La fusión de Paramount con Warner Bros encuentra detractores en el gremio

Pese a la alegría de Paramount por la compra, la noticia no causó buen impacto en una infinidad de artistas, directores y actores que señalaron que la concentración de medios en una sola empresa pone en riesgo a la libertad creativa.

¿Qué pasará con la nueva cinta The Batman 2 de Matt Reeves?

Tan solo un día antes de que se realizara a compra de Warner Bros. por parte de Paramount, la casa productora había anunciado la suspensión temporal del rodaje de The Batman 2.

La cinta protagonizada por Robert Pattinson tenía como fecha de estreno en febrero de 2028; sin embargo, esta nueva pausa que pone en riesgo la fecha de estreno no tiene que ver con la compra de Paramount, sino con problemas familiares del director de la cinta Matt Reeves.

No obstante, el universo cinematográfico de DC, que era propiedad de Warner Bros., ahora formará parte de la nueva fusión y quedará bajo el control de Skydance Corporation. Lo mismo ocurrirá con la franquicia de Harry Potter, cuya serie se estrena el próximo 25 de diciembre.

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