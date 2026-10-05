¡Malas noticias! The Batman 2 pausa su rodaje y pone en peligro la fecha de estreno en 2027

The Batman 2 se encuentra nuevamente en pausa, por lo que la fecha de estreno en 2027 podría estar en riesgo. A través de un comunicado, Warner Bros y DC lanzaron una pésima noticia para los fans de Caballero de la Noche, pues confirmaron que el rodaje de la cinta protagonizada por Robert Pattinson quedó en pausa de forma temporal.

Pero, ¿cuál fue la razón? La producción de The Batman 2 anunció que frenaron la filmación para que el director Matt Reeves pueda atender problemas familiares.

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¿Cuándo va a salir The Batman 2?

En un principio, Matt Reeves y DC Studios tenían planeado el estreno de The Batman 2 en octubre de 2025; sin embargo, una serie de retrasos ocasionó que la cinta pasara de estar programada para 2026 a 2027; sin embargo, la fecha finalmente quedó para febrero de 2028.

No obstante, este nuevo e inesperado retraso puso a temblar a los fans, pues el estreno podría no llegar ni siquiera en 2028.

“The Batman 2” has paused production as director Matt Reeves takes time to deal with personal matters.



“Production on ‘The Batman Part II’ has been temporarily paused while Matt Reeves focuses on a family matter,” a rep said in a statement. “Matt has the full support of DC… pic.twitter.com/K8tdz2JmGy — Variety (@Variety) October 5, 2026

¿Quién es el Joker en The Batman 2 y el resto del reparto?

Además del regreso de Robert Pattinson como el Caballero de la Noche, The Batman 2 ha generado gran expectativa debido al anuncio de otros regresos como el de Colin Farrell (El Pingüino), Jeffrery Wright (Jim Gordon) y Andy Serkis (Alfred).

Pero, estas no son todas las sorpresas, pues en el reparto de The Batman 2 también se cuentan Sebastian Stan (Harvey Dent), Scarlett Johansson (Gilda Dent) y Charles Dance (Charles Dent).

Uno de los personajes más esperados de la saga de DC es el Joker, que en esta ocasión será interpretado por el actor Barry Keoghan, quien repite su papel tras tener una breve aparición al final de la primera película.

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