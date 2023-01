NFL: Esto es lo que necesitan los equipos para calificar a playoffs

Luego de la escalofriante escena que se vivió en el cierre de la semana 17 entre los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills con Damar Hamlin , la temporada regular de la NFL terminará este fin de semana para dar paso a los playoffs con la ronda de comodines, aún queda por definir a los dos equipos serán los sembrados en la ronda divisional de ambas conferencias y tres lugares para acceder a la postemporada rumbo al Super Bowl LVII.

Escenario de la Conferencia Americana de la NFL rumbo a los playoffs

El escenario no podría ser más emocionante, pues en la Conferencia Americana aún quedan dos lugares disponibles y cinco equipos en la pelea, además de que el líder y sembrado en la ronda divisional tampoco está definido por lo que los partidos serán sumamente interesante. La batalla por ser el mejor de la AFC está entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs donde los de Búfalo necesitan ganarle a los New England Patriots y esperar que los Jefes no ganen, sin embargo los comandados por Patrick Mahomes solo necesitan ganarle a los Las Vegas Raiders para asegurar el primer lugar.

Por otro lado los Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers y los Baltimore Ravens ya tiene asegurado su lugar en playoffs, mientras que los otros tres lugares están por definirse entre cinco equipos y esto es lo que necesitan para calificar:

Los Miami Dolphins tienen marca de 8-8 y necesitan derrotar a los New York Jets y esperar que los Patriotas de Nueva Inglaterra no le ganen a los Bills para colarse en segunda posición de la división Este de la AFC.

En esa misma división los New England Patriots (8-8) deben ganar a los Bills de Búfalo y con eso aseguran su lugar, sin embargo si pierden necesitarían que los Dolphins, los Steelers y los Titans pierdan también.

Por su parte en la división Sur de la AFC los Jacksonville Jaguars también tienen marca de 8-8 y ganando con los Tennessee Titans aseguran el primer ligar de ese sector y su lugar en la postemporada.

Para los Titans no hay mañana, pues tienen marca de 8-8 igual y deben ganar sí o sí ante los Jaguares, en lo que será un partido de vida o muerte para ambos equipos de la división Sur de la AFC.

En la división Norte de la AFC los Pittsburgh Steelers (8-8) tienen la tarea de ganarle a los Cleveland Browns y esperar a que los Patriots y los Dolphins no ganen para ir a la postemporada.

Escenario de la conferencia Nacional de la NFL rumbo a los playoffs

En la Conferencia Nacional de la NFL las cosas también lucen interesantes de cara a los playoffs pues si bien los calificados son seis equipos, hay tres que pelan por el único lugar disponible.

Quienes ya tienen asegurado su pase a la postemporada son los Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys y New York Giants.

De estos seis equipos solo tres aspiran a ser líderes de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia ganando aseguran ese puesto, pero si pierden ante Gigantes deben esperar que Dallas y San Francisco no ganen.

Los 49ers aspiran al liderato si le ganan a los Arizona Cardinals y esperar que Eagles no gane, mientras que para los Vaqueros de Dallas quedar como sembrado 1 de la conferencia depende de ganar su partido además de que San Francisco y Filadelfia no ganen.

Los equipos que aspiran al único boleto disponible en la NFC son:

Los Seattle Seahawks quienes con marca de 8-8 deben ganarle a los Rams y combinarse con una derrota de los Green Bay Packers.

Por su parte los Empacadores de Green Bay también tienen marca de 8-8 y ganando aseguran su pase a los playoffs, pero no será cosa fácil, pues enfrente tendrán a los Detroit Lions con la misma marca (8-8) que de ganarle a los de Wisconsin combinado con una derrota de Seattle avanzarían a postemporada.

Partidos de la semana 18 de la NFL

Una vez que conocemos las posibilidades de cada equipo aspirante a playoffs y lo que necesitan para calificar aquí te decimos la hora y el día en el que se jugarán los partidos de la semana 18:

Chiefs vs Raiders Sábado 7 de enero 3:30 p.m.

Titans vs Jaguars Sábado 7 de enero 7:15 p.m.





Buccaneers vs Falcons Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Patriots vs Bills Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Vikings vs Bears Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Ravens vs Bengals Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Texans vs Colts Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Jets vs Dolphins Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Panthers vs Saints Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Browns vs Steelers Domingo 8 de enero 12:00 p.m.

Giants vs Eagles Domingo 8 de enero 3:25 p.m.

Cowboys vs Commanders Domingo 8 de enero 3:25 p.m.

Changers vs Broncos Domingo 8 de enero 3:25 p.m.

Rams vs Seahawks Domingo 8 de enero 3:25 p.m.

Cardinals vs 49ers Domingo 8 de enero 3:25 p.m.

Lions vs Packers Domingo 8 de enero 7:20 p.m.

Así que prepárate porque todo está listo para un fin de semana intenso en la NFL de cara al inicio de la postemporada rumbo al Super Bowl LVII ¿A quién le vas? Cuéntanos en nuestras plataformas.

