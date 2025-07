Adiós debut: Los motivos por los que no se jurará el Chivas vs Tigres de la Jornada 1 de Liga MX

El pasado viernes 11 de julio arrancó de manera oficial el torneo Apertura 2025 de la Liga MX con partidos como el Puebla vs Atlas, Juárez vs América y el Xolos vs Querétaro, sin embargo dentro del calendario de esta semana quedó ausente el compromiso Chivas vs Tigres, el cual también se debería de haber disputado en esta Jornada 1.

Fue tras el anuncio oficial del calendario del torneo Apertura 2025, que las autoridades del futbol mexicano revelaron que el compromiso entre el chiverío y el conjunto felino, no se podría disputar este fin de semana por un importante motivo.

¿Por qué no se jugará el Chivas vs Tigres este fin de semana?

De acuerdo con un comunicado emitido por el mismo Estadio Akron, casa del Club Guadalajara , sus puertas permanecerán cerradas durante un par de días por motivos de las remodelaciones que tienen que hacerle al recinto de cara al inicio del Mundial 2026 de la FIFA.

A través de un comunicado emitido por redes sociales, las autoridades del inmueble señalaron que los trabajos que se están realizando en el estadio harán que los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Akron, estén a la altura de la competencia.

Avanza la renovación de la cancha del Estadio AKRON conforme al plan establecido de cara al Apertura 2025.



La información está aquí 🏟️ pic.twitter.com/vkqHdo7Bj6 — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) July 3, 2025

¿Cuándo se jugará el Chivas vs Tigres del Apertura 2025 de la Liga MX?

Es por ello que el partido Chivas vs Tigres correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX, se estará disputando hasta el próximo 17 de septiembre de este mismo 2025 en punto de las 19:05 horas en la casa del Rebaño.

¿Cuándo y contra quién debuta Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Con lo antes mencionado, tanto Chivas como Tigres tendrán que esperar una semana más para hacer su presentación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos conjuntos estarán haciendo su presentación oficial de la mano de Gabriel Milito y Guido Pizarro el próximo sábado 19 de julio ante León y los Bravos de Juárez respectivamente.

