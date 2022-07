Britney Spears sería la estrella del Super Bowl LVII

La cantante Britney Spears estaría planeando su regreso a la escena musical y el show de medio tiempo del Super Bowl LVII enmarcaría el suceso.

Medios estadounidenses han informado que la “Princesa del Pop” ya estaría negociando con la NFL para ser la encargada de amenizar el entretiempo de uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial. Además se dice que podría estar acompañada de Iggy Azalea y de nada más y nada menos que Madonna.

Aún faltan algunos meses para saber quién o quiénes estarían en el escenario del State Farm Stadium en Glendale, Arizona donde se jugará el Super Bowl LVII, pero cabe mencionar que esta no sería la primera vez que Britney Spears se presentaría en este evento, pues en 2001 colaboró en el espectáculo junto a Aaerosmith, N Sync, Mary J Blige y Nelly.

Actualmente la famosa cantante se encuentra gozando su libertad y del matrimonio con Sam Asghari, pues la intérprete de Baby one more time no pisa un escenario desde 2018 cuando cerró su tour “Piece of me” en Austin, Texas, donde además tuvo como invitada a su hermana Jamie Lynn Spears en la que quizá habría sido la última vez que se les vio juntas.

Luego de aquella presentación la artista se enfocó en revertir la tutela legal que tenían sus padres sobre ella y desde que logró deslindarse de ellos la cantante ha expresado sus deseos de volver a la escena musical, grabar temas nuevos y retomar su carrera, pero aún no hay fecha pára que esto ocurra.

