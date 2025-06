Regresan los grandes: Señal de streaming y hora del América vs Cancún, Chivas vs Santos y Cruz Azul vs Mineros

El regreso de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, sin embargo varios equipos de nuestro futbol continúan en sus pretemporadas de cara al inicio del torneo Apertura 2025, por lo cual este viernes 27 de junio se disputarán partidos como Chivas vs Santos, América vs Cancún, así como el Cruz Azul vs Mineros de Zacatecas.

Los partidos que afrontarán tanto los chivahermanos como los cementeros, será correspondiente a la Copa por el Bienestar, la cual se estará disputando en los próximos días dentro del estado de Zacatecas entre los clubes ya mencionados de la Liga MX y Liga de Expansión.

¿A qué hora y por dónde ver el Chivas vs Santos?

El Rebaño de Gabriel Milito viene de ganar la Copa Morelos que se disputó el pasado fin de semana, por lo cual el Chivas vs Santos continuará con la preparación del Club Guadalajara de cara al inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo con el anuncio oficial por parte de los involucrados, el Chivas vs Santos se disputará en punto de las 20:30 horas y el partido se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de la señal de streaming de Tubi.

🇫🇷 ¡Hoy es día de partido!



Chivas se mide hoy ante Santos en su cuarto partido de pretemporada 🦾#DaleRebaño pic.twitter.com/bx028jksKn — CHIVAS (@Chivas) June 27, 2025

¿A qué hora y por dónde ver el América vs Cancún?

Por su parte las Águilas de André Jardine que vienen de perder el tetracampeonato y el pase al Mundial de Clubes de la FIFA ante el LAFC de la MLS, disputarán el América vs Cancún en Quintana Roo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer si el compromiso amistoso será transmitido por alguna televisora o plataforma web, por lo cual el minuto a minuto lo podrás seguir a través de las cuentas oficiales de los equipos.

𝙎𝙊𝙇𝘿 𝙊𝙐𝙏

Gracias por ser parte del 5º aniversario. Nos vemos este 27 de junio con estadio lleno🔥🏟️ pic.twitter.com/lq3D58W530 — Cancún FC (@cancun_fc) June 25, 2025

¿A qué hora y por dónde ver el Cruz Azul vs Mineros?

Regresando a la Copa por el Bienestar en Zacatecas, este viernes 27 de junio también se jugará el Cruz Azul vs Mineros, partido que dará inicio en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX en el estadio Carlos Vega Villalba.

Al igual que el Chivas vs Santos, el Cruz Azul vs Mineros se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal y plataforma de Tubi en México.

