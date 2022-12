Liga MX: Futbol nuestro de cada día ¿Cuándo arranca el Clausura 2023?

La fiebre del futbol no para y si bien el Mundial de Qatar terminó y nos dejó grandes emociones, es momento de volver a la normalidad y disfrutar del futbol mexicano con el regreso de la Liga MX con el Torneo Clausura 2023.

La pelota volverá a rodar en nuestro país cada fin de semana y los equipos ya están cerrando pretemporada para brindarse en una temporada nueva que pinta bastante bien, ya que luego de la Copa del Mundo suelen verse buenos torneos debido a la inercia del máximo campeonato de futbol y por eso te decimos a partir de cuándo regresa el futbol nuestro de cada día.

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2023?



El silbatazo inicial del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX arranca en menos de lo que piensas y serán Necaxa y San Luis los encargados de hacer que la pelota ruede de nuevo, esto será el viernes 6 de enero cuando los potosinos visiten a los hidrocálidos en la cancha del estadio Victoria en punto de las 19:00 horas del centro.

Partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2023

El viernes 6 de enero la actividad continuará con el duelo entre Mazatlán y León en punto de las 21:10 horas.

Para el sábado 7 de enero tendremos 3 partidos, América vs Querétaro a las 17:00 horas en el Estadio Azteca, Atlas vs Toluca a las 19:10 horas en el estadio Jalisco y Monterrey vs Chivas a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

Para el domingo habrá tres juegos más; Pumas recibe a Juárez FC a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas Santo se mide ante Tigres en el TSM y los Xolos de Tijuana le hacen los honores a Cruz Azul a las 21:10 horas.

El cierre de la Jornada 1 será entre el campeón Pachuca vs Puebla en la cancha del Estadio Hidalgo.

¿A quién le vas? Platícanos en nuestras plataformas digitales.

