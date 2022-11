Liga MX: Listo el calendario de Pumas para el Clausura 2023

La Liga MX presentó su calendario para el Torneo de Clausura 2023 que arranca en enero próximo, certamen en el que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México buscarán revertir la mala cara que dejaron la campaña anterior.

Pumas está obligado a como mínimo calificar a Liguilla, luego de que la temporada pasada se quedaran incluso, fuera del repechaje. Por lo que con la llegada de Rafael Puente del Río y el equipo que dejó armado Andrés Lillini, más uno que otro refuerzo, los del Pedregal tienen la responsabilidad de dejar atrás lo ocurrido en el Apertura 2022 y protagonizar la Liga MX.

Partidos importantes en el calendario de Pumas

Como es bien sabido, la afición de Pumas espera tres juegos relevantes cada torneo, siendo contra América el más importante, por eso es que aquí te decimos cuándo a qué hora y dónde juega el Club Universidad contra las Águilas, Chivas y Cruz Azul en el Torneo de Clausura 2023.

Pumas vs América: Jornada 16 Estadio Olímpico Universitario - sábado 22 de abril del 2023, 21:10 horas.

Pumas vs Chivas : Jornada 8 Estadio Olímpico Universitario - sábado 18 de febrero del 2023, 21:10 horas.

Cruz Azul vs Pumas: Jornada 11 Estadio Azteca – sábado 11 de marzo del 2023, 19:10 horas.

Calendario de Pumas para el Clausura 2023

Además de esos partidos los universitarios debutan con Juárez FC en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 8 de enero a las 12:00 horas, en lo que podría significar el regreso de Alfredo Talavera a CU.



Pumas vs Juárez FC: 8 de enero 2023 12:00 horas. LOCAL

Santos vs Pumas: 14 de enero 2023 21:00 horas VISITA

Pumas vs León: 22 de enero 2023 12:00 horas LOCAL

Xolos vs Pumas: 27 de enero 2023 19:00 horas VISITA

Pumas vs Atlas: 5 de febrero 2023 12:00 horas LOCAL

Tigres vs Pumas: 11 de febrero 2023 19:00 horas VISITA

Necaxa vs Pumas: 15 de febrero 2023 21:10 horas VISITA



Pumas vs Chivas: 18 de febrero 2023 21:10 horas LOCAL

Mazatlán vs Pumas: 24 de febrero 2023 20:10 horas VISITA

Pumas vs Puebla: 5 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Cruz Azul vs Pumas: 11 de marzo 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs Pachuca: 19 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Querétaro vs Pumas: 2 de abril 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs San Luis: 9 de abril 2023 12:00 horas LOCAL

Pumas vs Toluca: 16 de abril 2023 12:00 horas LOCAL

América vs Pumas: 22 de abril 2023 21:10 horas VISITA

Monterrey vs Pumas: 29 de abril 2023 19:10 horas VISITA

¿Le vas a Pumas? ¿Cómo crees que le vaya en próximo torneo? Cuéntanos en nuestras plataformas digitales.

