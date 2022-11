Liga MX: Este es el calendario de Chivas para el Torneo Clausura 2023

Chivas culminó una temporada complicada, fue eliminado por Puebla en el repechaje en un torneo en el que culminó en el noveno lugar de la tabla general y ahora atraviesa por una transformación tras la salida de Ricardo Peláez, cesado el pasado 11 de octubre.

El club Guadalajara presentó como director deportivo al español Fernando Hierro, quien se enfocará en las fuerzas básicas para el crecimiento y éxito del equipo.

El “Rebaño Sagrado”, que no ha alzado el título de campeón desde el torneo Clausura 2017, será un nuevo reto para el directivo a quien emociona lo que caracteriza al club que es alinear solamente jugadores mexicanos.

Chivas es lo más parecido a una selección, puros jugadores mexicanos, y eso a mí me ilusionó mucho, además de la fuerza que tiene el club con 40 millones de seguidores y la identidad que tiene Chivas, que es diferente al resto. Acepto el reto con mucha seguridad y naturalidad, venimos con un plan, sabemos lo que queremos y vamos a intentar ejecutarlo -, señaló Hierro.

Chivas llega al Clausura 2023 con nuevo estratega

El exjugador del Real Madrid fue director deportivo de la Federación Española de Fútbol de 2007 a 2011, período en el que la selección de España fue campeona en el Mundial del 2010 que se disputó en Sudáfrica.

A ello se suma la designación del nuevo director técnico, Veljko Paunovic, quien sustituirá a Ricardo Cadena, cesado el 16 de octubre como parte de la reestructuración del club.





Paunovic era entrenador en el Reading, club de la Championship (segunda división de Inglaterra), antes de hacer oficial su llegada a las Chivas.

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre Chivas vs América?

Con todo este contexto comienza el reto para las Chivas con el inicio del Torneo Clausura 2023 el 7 de enero ante Monterrey.

El Rebaño se medirá con equipos que llegan en buen momento como Toluca en la jornada 3 y el campeón Pachuca en la semana 6.

Lo complicado vendrá en dos fechas consecutivas la 12 y 13, cuando el Guadalajara enfrente a sus acérrimos rivales primero al América como local el próximo 18 de marzo y después al conjunto de Atlas de visitante el 1 de abril.

Las Chivas cierran la jornada 17 ante Mazatlán en el Estadio Akron el 29 de abril, una semana después de haber enfrentado a Cruz Azul.

Aquí te dejamos el calendario completo de Chivas para el Torneo Clausura 2023:

1 - Monterrey vs Chivas 21:10 hrs. Estadio BBVA 7 de enero

2 - San Luis vs Chivas 19:00 hrs. Estadio Alfonso Lastras 13 de enero

3 - Chivas vs. Toluca 21:10 hrs. Estadio Akron 21 de enero

4 - Juárez vs Chivas 21:10 hrs. Olímpico Benito Juárez 28 de enero

5 - Chivas vs. Querétaro 17:00 hrs. Estadio Akron 5 de febrero

6 - Pachuca vs Chivas 21:10 hrs. Estadio Hidalgo 11 de febrero

7 - Chivas vs Xolos 19:00 hrs. Estadio Akron 15 de febrero

8 - Pumas vs Chivas 21:10 hrs. Estadio CU 18 de febrero

9 - Tigres vs Chivas 19:10 horas 25 de febrero

10 - Chivas vs. Santos 21:10 hrs. Estadio Akron 4 de marzo

11 - Puebla vs. Chivas 21:10 hrs. Estadio Cuauhtémoc 10 de marzo

12 - Chivas vs. América 21:10 hrs. Estadio Akron 18 de marzo

13 - Atlas vs Chivas 21:10 hrs. Estadio Jalisco 1 de abril

14 - Chivas vs Necaxa 17:00 hrs. Estadio Akron 8 de abril

15 - León vs Chivas 19:00 hrs. Estadio Nou Camp 14 de abril

16 - Cruz Azul vs Chivas 19:10 hrs. Estadio Akron 22 de abril

17 - Chivas vs. Mazatlán 19:10 hrs. Estadio Akron 29 de abril

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos .

sga