Luego de haber abandonado la concentración con Portugal, el exjugador del Real Madrid fijó una postura sobre su relación con Jorge Jesús, técnico de la selección portuguesa, y al respecto de su futuro con el combinado nacional.

A través de un comunicado, tal como prometió CR7, explicó la situación que ha ocurrido en los últimos días entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, quien no habría “cumplido su palabra” luego de llegar a un acuerdo con el futbolista.

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CR7 explica la situación con Jorge Jesús

En su comunicado, Cristiano Ronaldo explica que Jorge Jesús “rompió su palabra” en un par de ocasiones: primero, prometiendo que ingresaría contra Noruega en Oslo; y después, donde el técnico le ofrecería una “disculpa” en la rueda de prensa.

“Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales”, escribió el portugués.

Además, asegura que durante su trayectoria “en ningún momento he interferido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador nacional en mis casi 25 años de carrera”.

También, Cristiano Ronaldo pidió una disculpa al pueblo portugués por haber abandonado la concentración y pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) imponer la sanción correspondiente por haber cometido tal falta.

“Las consecuencias de mis actos deben ser evaluadas y sancionadas por la FPF. Creo que el castigo no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante”, destacó.

¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?

En el comunicado también habla sobre su futuro, Cristiano Ronaldo aseguró que no dejará a Portugal, de momento. Aunque sí habló sobre un posible partido de despedida luego de lo conseguido con su selección.

“He oído hablar mucho de partidos de despedida, de que necesito una despedida digna y de que la Federación quiere darme esa oportunidad. Puedo prometer a todos mis seguidores, y sobre todo a todo el pueblo portugués, que tendremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello”, aseguró.

Durante esta Fecha FIFA, la selección de Portugal marcha con paso perfecto en la Nations League con dos triunfos contra Noruega, uno contra Dinamarca y otro más frente a Gales para ser líderes de su sector con 12 unidades.

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