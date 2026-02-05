¿Qué es y cómo se juega el kabaddi?

Se juega con dos equipos de 7 personas que se dividen entre raiders que son los atacantes y los defensores. El raider debe entrar en el campo rival y tocar a uno o varios rivales y regresar a su área sin ser capturado en un lapso de 30 segundos.

El atacante en cuanto entra a la zona de oposición debe mantener la respiración y para demostrar que lo está haciendo esta obligado a cantar ininterrumpidamente la palabra kabaddi.

