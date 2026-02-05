inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Operación Enjambre: Detienen a Diego "N", presidente municipal, y 3 funcionarios de Tequila, Jalisco

Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y en el medio tiempo se presentan artistas de talla internacional.

Videos,
Deportes

Por:  Itandehui Cervantes

El evento se realiza desde hace alrededor de 50 años y algunos de los shows del medio tiempo que han pasado a la historia son:

  • Michael Jackson - 1993
  • Diana Ross -1996
  • Gloria Estefan con Stevie Wonder - 1999
  • Christina Aguilera, Phil Collins, Enrique Iglesias y Toni Braxton - 2000
  • Aerosmith con ‘Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly - 2001
  • U2 - 2002
  • Shania Twain con No Doubt y Sting - 2003
  • Paul McCartney - 2005
  • Rolling Stones - 2006
  • Prince - 2007
  • The Black Eyed Peas con Usher y Slash - 2011
  • Madonna con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green - 2012
  • Beyoncé con Destiny’s Child - 2013
  • Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliot - 2015
  • Lady Gaga - 2015
  • Jennifer Lopez y Shakira con Bad Bunny y J Balvin - 2020
  • Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar - 2022
Tags relacionados
Super Bowl