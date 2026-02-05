Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl
El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y en el medio tiempo se presentan artistas de talla internacional.
El evento se realiza desde hace alrededor de 50 años y algunos de los shows del medio tiempo que han pasado a la historia son:
- Michael Jackson - 1993
- Diana Ross -1996
- Gloria Estefan con Stevie Wonder - 1999
- Christina Aguilera, Phil Collins, Enrique Iglesias y Toni Braxton - 2000
- Aerosmith con ‘Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly - 2001
- U2 - 2002
- Shania Twain con No Doubt y Sting - 2003
- Paul McCartney - 2005
- Rolling Stones - 2006
- Prince - 2007
- The Black Eyed Peas con Usher y Slash - 2011
- Madonna con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green - 2012
- Beyoncé con Destiny’s Child - 2013
- Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliot - 2015
- Lady Gaga - 2015
- Jennifer Lopez y Shakira con Bad Bunny y J Balvin - 2020
- Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar - 2022