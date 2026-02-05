Los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl

El evento se realiza desde hace alrededor de 50 años y algunos de los shows del medio tiempo que han pasado a la historia son:



Michael Jackson - 1993

Diana Ross -1996

Gloria Estefan con Stevie Wonder - 1999

Christina Aguilera, Phil Collins, Enrique Iglesias y Toni Braxton - 2000

Aerosmith con ‘Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly - 2001

U2 - 2002

Shania Twain con No Doubt y Sting - 2003

Paul McCartney - 2005

Rolling Stones - 2006

Prince - 2007

The Black Eyed Peas con Usher y Slash - 2011

Madonna con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green - 2012

Beyoncé con Destiny’s Child - 2013

Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliot - 2015

Lady Gaga - 2015

Jennifer Lopez y Shakira con Bad Bunny y J Balvin - 2020

Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar - 2022