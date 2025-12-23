inklusion.png Sitio accesible
Neymar se somete a cirugía de rodilla, buscará recuperarse para el Mundial 2026

El futbolista Neymar se sometió a una cirugía menor en la rodilla izquierda y ha tenido múltiples complicaciones por lo que se tomará una pausa.

Deportes

Por:  Itandehui Cervantes

  • Neymar espera poder jugar en la Copa del Mundo; sin embargo, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti no lo ha convocado.
  • El futbolista se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 y desde enero solo ha jugado 19 de las 38 jornadas de la Serie A.
  • Estivo cerca de regresar a la Selección Brasileña pero sus lesiones lo volvieron a alejar.
