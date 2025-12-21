¿Llegará? Santi Giménez es operado a meses del Mundial 2026
Santiago Giménez fue operado del tobillo tras agravar su lesión; estará fuera entre seis semanas y dos meses, con la mira puesta en volver al 100%.
Santiago Giménez fue operado del tobillo tras agravarse la lesión que lo marginó de los últimos partidos del AC Milan.
- ¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Giménez? Medios en Italia estiman una baja de seis semanas a dos meses.
- Allegri confirma la gravedad de la lesión y prioriza la recuperación del delantero mexicano antes del mercado de fichajes.
- La ausencia de Giménez preocupa al Milan por el rol que ocupará tras su regreso en el esquema del técnico italiano.
- Santiago Giménez apunta al Mundial 2026, donde competirá en la Selección Mexicana con Raúl Jiménez y otros delanteros.
