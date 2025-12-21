inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cierres en carreteras importantes por bloqueos y accidentes en pleno comienzo de vacaciones

¿Llegará? Santi Giménez es operado a meses del Mundial 2026

Santiago Giménez fue operado del tobillo tras agravar su lesión; estará fuera entre seis semanas y dos meses, con la mira puesta en volver al 100%.

Videos,
Deportes

Por:  Ximena Ochoa

Santiago Giménez fue operado del tobillo tras agravarse la lesión que lo marginó de los últimos partidos del AC Milan.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • ¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Giménez? Medios en Italia estiman una baja de seis semanas a dos meses.
  • Allegri confirma la gravedad de la lesión y prioriza la recuperación del delantero mexicano antes del mercado de fichajes.
  • La ausencia de Giménez preocupa al Milan por el rol que ocupará tras su regreso en el esquema del técnico italiano.
  • Santiago Giménez apunta al Mundial 2026, donde competirá en la Selección Mexicana con Raúl Jiménez y otros delanteros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Futbol Selección Mexicana Mundial 2026 Deportes