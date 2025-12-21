¿Llegará? Santi Giménez es operado a meses del Mundial 2026

Santiago Giménez fue operado del tobillo tras agravarse la lesión que lo marginó de los últimos partidos del AC Milan.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Giménez? Medios en Italia estiman una baja de seis semanas a dos meses .

. Allegri confirma la gravedad de la lesión y prioriza la recuperación del delantero mexicano antes del mercado de fichajes.

y prioriza la recuperación del delantero mexicano antes del mercado de fichajes. La ausencia de Giménez preocupa al Milan por el rol que ocupará tras su regreso en el esquema del técnico italiano.

en el esquema del técnico italiano. Santiago Giménez apunta al Mundial 2026, donde competirá en la Selección Mexicana con Raúl Jiménez y otros delanteros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.