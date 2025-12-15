Toluca es bicampeón en la Liga MX

Alexis Vega regresó tras 50 días lesionado y fue decisivo al convertir dos penales en la tanda final.

Toluca igualó el global 2-2 al ganar 2-1 en el tiempo regular , lo que llevó a tiempos extra y penales.

, lo que llevó a tiempos extra y penales. La serie desde el manchón fue histórica: 9-8 , con 17 goles combinados, la más larga en una final de Liga MX.

, con 17 goles combinados, la más larga en una final de Liga MX. Helinho y Paulinho marcaron los goles escarlatas , mientras Gorriarán anotó para Tigres.

, mientras Gorriarán anotó para Tigres. Antonio Mohamed apostó por Luis García en la portería pensando en los penales, decisión clave para el título.

