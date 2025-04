Día de emociones: Se confirma lesión de Rey Mysterio, Rey Fénix luchará en Wrestlemania y WWE compró AAA

A unos minutos de iniciar Wrestlemania 41 , las noticias no paran en WWE y es que desgraciadamente se confirmó la lesión de Rey Mysterio, por lo que habrá un cambio en su lucha contra El Grande Americano.

Durante el Countdown to Wrestlemania 41, el show previo al gran evento, el luchador mexicano confirmó que su lesión durante Smack Down fue real y que no podrá enfrentarse a El Grande Americano durante esta noche.

“No tengo el alta médica para competir esta noche (...) no sé hasta cuándo podré pelear, pero el luchador que me va a reemplazar es Rey Fénix”, fueron las palabras del experimentado mexicano.

BREAKING: El Grande Americano will be facing Rey at #WrestleMania tonight ... REY FENIX! 👀 pic.twitter.com/zuB1CUI1oc — WWE (@WWE) April 19, 2025

Rey Fénix debuta en Wrestlemania 41

Por lo tanto, su lugar lo tomará Rey Fénix, el luchador mexicano que ha encantado a todos al grito de "¡Ánimo!”. A tres semanas de debutar en WWE, ya tendrá su lugar en la vitrina de los sueños.

En punto de las 17:00 horas (tiempo local), iniciará la magia de la lucha libre en México y ahí podremos ver el debut de Rey Fénix en el máximo evento de la WWE.

Lesión de Bayley

También se anunció que la luchadora Bayley fue atacada en vestidores, por lo que no podrá luchar en la segunda noche de Wrestlemania 41, así que Layra Valkyria tendrá que buscar a una nueva compañera para competir por los campeonatos mundiales en parejas.

Cartelera para la primera noche de Wrestlemania 41

Triple Amenaza Estelar: Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins

Campeonato Mundial Pesado: Gunther vs Jey Uso

Campeonato Femenino de WWE: Tiffany Stratton vs Charlotte Flair

Campeonato de los Estados Unidos: LA Knight vs Jacob Fatu

Campeonato en Parejas de la WWE: The War Raiders vs The New Day

Jade Cargill y Naomi

Rey Fénix vs. El Grande Americano

WWE compró AAA

Asimismo, el comentarista estelar de WWE, Michael Cole, dio a conocer que la empresa estadounidense compró AAA, esto a la par de anunciar que habrá un evento entre la compañía mexicana y NXT (la marca de desarrollo de la WWE).

