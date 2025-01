WWE Shop confirma la llegada de Penta Zero Miedo; todo listo para su debut en RAW

Ya es oficial, Penta Zero Miedo es nuevo luchador de la World Wrestling Entretainment ( WWE ). Durante los últimos meses se especuló con la llegada del mexicano a la empresa de lucha libre más grande del mundo y ahora es una realidad. De hecho, la misma WWE ha apostado en grande con su llegada.

Penta es uno de los mejores luchadores mexicanos de la actualidad. A sus 39 años ha pasado por todas las grandes compañías de lucha libre y es mundialmente reconocido. Ahora con su llegada a WWE , las expectativas son más que altas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

WWE Shop confirma llegada de Penta Zero Miedo

Penta todavía no debutaba oficialmente y la WWE ya vendía su mercancía oficial. Sí, la página oficial de WWE Shop puso a la venta las máscaras, playeras y sudaderas con la imagen de Penta, antes de que el luchador mexicano apareciera en uno de sus cuadriláteros.

Playera de Penta en WWE: 34.99 dólares ($725 pesos mexicanos, aproximadamente).

de Penta en WWE: 34.99 dólares ($725 pesos mexicanos, aproximadamente). Sudadera de Penta en WWE: 54.99 dólares ($1139 pesos mexicanos, aproximadamente).

de Penta en WWE: 54.99 dólares ($1139 pesos mexicanos, aproximadamente). Máscara de Penta en WWE: 74.99 dólares ($1554 pesos mexicanos, aproximadamente).

Si te interesa alguno de estos productos oficiales de Penta, puedes comprarlos en este link oficial de WWE Shop . Considera que el pago se debe hacer a través de PayPal; para acceder a un descuento, puedes crear una cuenta.

WWE Shop Mercancía oficial de Penta en WWE Shop

El debut de Penta Zero Miedo en WWE

La WWE no quiso mantener el debut de Penta Zero Miedo en secreto o como una sorpresa. Anunció la llegada del mexicano durante semanas, a través de misteriosos videos en su programación. Así hasta que por fin hiciera su lucha oficial en Raw.

Este lunes 13 de enero, todo indica que Penta Zero Miedo hará su debut en WWE Raw contra de Chad Gable, ya que una semana antes, el estadounidense pidió un combate contra un “luchador” enmascarado sorpresa.

Quién es Penta Zero Miedo

Penta Zero Miedo, también conocido como Pentagón Jr, es un luchador mexicano que ha brillado en empresas como Lucha Libre AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), All Elite Wrestling (AEW), Ring of Honor (ROH), Impact Wrestling (IW) y más.

Sin embargo, su éxito está construido sobre un camino lleno de dificultades. En múltiples ocasiones ha contado que cuando era joven vivió una situación económica complicada y apenas tenía para comer y entrenar lucha libre.

Nació en Ecatepec y siempre tuvo que trasladarse largas distancias para entrenar. Además, tenía que trabajar en todo tipo de negocios para conseguir sustento. Tuvo que esperar pacientemente su oportunidad en la lucha libre y una vez que confiaron en él, nunca decepcionó.

Poco a poco se consolidó en la lucha libre y ahora se une a la selecta lista de mexicanos que han firmado con WWE, junto con estrellas del calibre de Rey Mysterio, Alberto del Río, Sin Cara (Místico), Andrade El Ídolo y Santos Escobar.

La increíble carrera que ha tenido Penta Zero Miedo antes de llegar a WWE

Hizo su debut en el 2010, en la AAA , en aquel entonces, bajo el nombre de Dark Dragon y Zairus. Sin embargo, poco después cambió su nombre a Pentagón Jr, mismo con el que empezó a ganar reconocimiento en la lucha mexicana.

Poco a poco fue cosechando éxitos a nivel nacional y desde el 2014 incursionó en la escena independiente, en donde comenzó a conseguir reflectores internacionales. Así comenzó a tener rivalidades contra otros personajes reconocidos del mundo del wrestling.

Cabe destacar que una parte fundamental en la carrera de Penta es el trabajo que ha hecho con su hermano, Rey Fénix, ya que tanto juntos (equipo conocido como Lucha Brothers) o enfrentados, han dado espectáculo en cualquier cuadrilátero.

En el 2019 llegó a AEW y se convirtió en uno de los luchadores mexicanos más famosos del mundo, además de ser uno de los más talentosos, capaz de brillar en todo tipo de luchas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.