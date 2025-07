Regresa el subcampeón: Hora y canal para ver gratis el Juárez vs América por Liga MX

La eterna espera por fin terminó, pues tras varias semanas de descanso en la Liga MX este viernes 11 de julio regresa el futbol mexicano con la Jornada 1 del torneo Apertura 2025, la cual estarán inaugurando partidos de alta intensidad como el Juárez vs América y el Puebla vs Atlas.

Será justamente el mítico y emblemático Viernes Botanero quien reciba de manera oficial al nuevo torneo de la Liga MX, el cual promete ser uno de los más apasionantes gracias a las contrataciones de alto calibre que se han hecho en el mercado de fichajes.

Henry Martín tiene nuevo número en el América [VIDEO] Por años, el delantero mexicano y capitán de las Águilas portó el 21; sin embargo, una nueva era comienza para el último tricampeón del futbol mexicano.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¿A qué hora es el Juárez vs América por la Jornada 1 de la Liga MX?

Será en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se estará llevando a cabo el Juárez vs América , partido que enfrentará al subcampeón del pasado torneo Clausura 2025 de la Liga MX y a uno de los equipos con que más se han reforzado para el campeonato.

¡Regresa el Vierneeees Botanerooooo!🤩



Doble cartelera espectacular para iniciar con todo el Torneo Apertura 2025.#ViernesBotanero



📅 Viernes 11 de julio

🕜 6:50 pm

📺 @aztecasiete

📲 App y sitio de Azteca Deportes pic.twitter.com/eToO1HvoA3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2025

¿Por dónde ver el Juárez vs América?

Como era de esperarse el inicio de la Liga MX únicamente podría pasar a través de la señal de TV Azteca, pues el Juárez vs América se podrá ver completamente en vivo y gratis a través del canal 7 con las mejores voces de la narración en México.

Pese a ello, es importante mencionar que la transmisión dará inicio 10 minutos antes con toda la previa, en la cual se darán a conocer las alineaciones, actualidad de las plantillas y demás detalles.

Más partidos del Viernes Botanero hoy 11 de julio

El Viernes Botanero no solamente se podrá disfrutar con el Juárez vs América, pues a las 19:00 horas se estará disputando el Puebla vs Atlas, cotejo que será el primero en disputarse en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Es importante mencionar que para este nuevo torneo Apertura 2025 de la Liga MX, TV Azteca logró ampliar su catálogo de equipos a los que transmitirá a lo largo de la campaña, pues este 11 de julio se dio a conocer que los partidos del Toluca se podrán ver por el canal 7.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.