Lucha libre AAA vs NWA y música en el festival The World is a Vampire

La música y la lucha libre se unen en una noche oscura para los amantes del rock quienes serán testigos de la primera edición de The World is a Vampire este 4 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Las estrellas de Lucha Libre AAA se enfrentarán contra ante la National Wrestling Alliance como parte del festival y lo harán a lo grande, ya que ambas empresas pondrán sus campeonatos en juego.

También podría interesarte: Eventos y conciertos en CDMX este fin de semana del 3 al 5 de marzo del 2023

Escenarios del TWIAH

El festival tendrá tres escenarios, Stage A, Wrestling y Stage B. Iniciará a las 2:20 de la tarde y terminará con The Smashing Pumpkins alrededor de la 1:00 a.m. del siguiente día.

Cartel completo de The World is a Vampire

The Smashing Pumpkins protagonizan el cartel de The World is a Vampire le siguen Interpol, El Shirota, The Warning, Pete Hook & The Light, Acid Waves.





Asimismo,los fans podrán escuchar a Turnstile, Deafheaven, In the Valley Below, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas y Ekkstacy.

Los horarios para #TheWorldIsAVampire ya están aquí, ¡El mundo será nuestro! 😈🖤



Adquiere AHORA tus 🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE pic.twitter.com/DvVAezwdib — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) February 28, 2023

Funciones de lucha libre en el festival

El Vampiro Canadiense estuvo en la presentación del evento en donde se mostró listo para llevarse los campeonatos, pero también dijo estar emocionado por el festival.

Explicó que el evento será explosivo ya que tendrá la energía que se emana de un cuadrilátero y los escenario con lo mejor de la música del rock alternativo, hard rock y post-punk.

Vampiro hará equipo con Blue Demon Jr y enfrentarán a Mecha Wolff y Bestia 666, actuales campeones de parejas de NWA, a los que amenazó con dejar sobre la lona.

¿Cómo llego al festival The World is a Vampire?

El Foro Sol en CDMX, recinto testigo de múltiples eventos musicales y deportivos, se encuentra en Viaducto Río de la Piedad S/N en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Si deseas llegar al Foro Sol en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX , deberás tomar la Línea 9 (café) que cubre la ruta Tacubaya-Pantitlán y bajarte en la estación Ciudad Deportiva, al cual es la más cercana al recinto para después caminar algunos minutos. El costo es de 5 pesos.

También podrás llegar en el sistema de Metrobús CDMX y deberás abordar la Línea 2 (morada) que va de Tacubaya a Tepalcates y bajarte en alguna de estas estaciones Goma, Iztacalco, UPIICSA y El Rodeo, para después caminar hacia el Foro Sol. El costo de este transporte es de 6 pesos.

Asimismo puedes llegar al Foro Sol en Trolebús, para ello deberás abordar la Línea 2 que cubre la ruta Chapultepec- Pantitlán y bajarte en la estación Ciudad Deportiva. El costo es de 4 pesos.