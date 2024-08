YosStop explica por qué fue detenida en exclusiva para Ventaneando

YosStop ha sido detenida en dos ocasiones; la primera vez en el 2021 y la segunda el pasado 26 de agosto del 2024. La influencer y youtuber ha tenido graves problemas con la ley y es por eso que aprovechó su invitación en Ventaneando para explicar la situación.

Yoseline Hoffman asistió al programa en compañía de su abogado, Emilio Gómez Mont. Explicaron que el último arresto que sufrió, en donde fue trasladada al “Torito”, fue por no cumplir con las medidas de protección que se establecieron en un caso legal que involucra a una exsocia que tuvo.

El problema legal de YosStop

Declararon que se trata de un problema legal que comenzó hace varios meses, cuando se levantó una queja en contra de la influencer bajo la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las autoridades determinaron que, como medida de protección mientras se resuelve el caso, Yoseline Hoffman no puede usar sus redes sociales públicas, pero no habían especificado nada de las privadas. Por esa razón, YosStop realizó publicaciones en un perfil que solo comparte con amigos y familiares.

Por este motivo un juez ordenó detenerla, ya que consideró que incumplió con las medidas de protección que se ordenaron. Ante la situación, la youtuber expresó su sentir y la frustración y el miedo fueron sus constantes.

¿Qué dijo YosStop después de ser detenida?

En exclusiva para Ventaneando, Yoseline Hoffman declaró que: “Se me quiere culpar por algo que hicieron terceros, yo no soy culpable del hate en redes sociales (...) me siento frustrada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo”.

Para YosStop, todo esto es un posible intento de censura, para callarla en redes sociales. “Siento que es un homicidio digital, o sea, desaparecerme por completo de redes porque si yo abro otra cuenta no sé si me lo van a prohibir”, contó.