La youtuber mexicana YosStop anuncia que está embarazada

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, anunció a través de sus redes sociales que está embarazada.

Ya se rumoraba que la youtuber podría estar esperando su primer hijo luego de la filtración de fotos en donde se le veía el abdomen abultado, sin embargo, YosStop confirmó la noticia a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram.

YosStop dijo que si bien es cierto que antes no quería tener hijos, luego de la experiencia que vivió en prisión , se dio la oportunidad de cambiar su visión al respecto.

La influencer mexicana señaló que no esperaba la noticia, sin embargo, confía en que los tiempos son perfectos y a pesar del miedo que siente, está lista para el cambio que llegue. “Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscabamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta”, expresó YosStop.

La youtuber escribió en su publicación lo agradecida y entusiasmada que estaba por su embarazo.

Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos.

Por su parte, el novio de la influencer, Gerardo González, comentó en el video de Instagram que estaban nerviosos, pero más entusiasmados que nunca y llenos de amor. “Siento que no aguanto, ¡estoy ‘desbordando’ amor!”, expresó.

La noticia del embarazo de YosStop ocurrió luego de que Gerardo González, su pareja, le pidiera matrimonio el mes pasado.

¿Quién es la youtuber YosStop?

YosStop es una youtuber mexicana que nació el 27 de julio de 1990, tiene ascendencia lituana, ucraniana y libanesa. Es hermana de “DebRyanShow”, también youtuber.

La influencer comenzó su carrera en los espectáculos con una participación en series de adolescentes como Me Mueves, aunque también tuvo apariciones para MTV y TV Azteca, donde destacó como conductora de las Olimpiadas de Londres, en 2012.

Tras esta participación, Yoseline decidió comenzar con su carrera como youtuber, en ese tiempo, los youtubers comenzaron a tener gran peso dentro de las redes sociales con los canales de Werevertumorro y Yuya.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb