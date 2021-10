Marvel confirma que un mexicano será Wolverine: Joaquín Cosío

Marvel vuelve a robar la atención de sus fans tras dar a conocer detalles de su nueva propuesta, el podcast titulado Wolverine: La Larga Noche, en el que el actor mexicano Joaquín Cosío dará vida a este famoso mutante.

A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de Marvel, se confirmó la participación de Joaquín Cosío, quien ha protagonizado a personajes importantes dentro del cine mexicano, como Rubén “Mascarita” en Matando Cabos, el General Medrano en Quantum of Solace, y “El Cochiloco” en El infierno, entre otros más.

Es así que Joaquín Cosío se encargará de prestar su emblemática voz para interpretar al mutante Wolverine en la nueva propuesta de entretenimiento a la que está apostando Marvel .

Joaquín Cosío, el nuevo Wolverine

De acuerdo con el comunicado de Marvel, Joaquín Cosio se encargará de dar voz a Wolverine, el famoso mutante con garras, en la nueva adaptación en español del podcast Wolverine: La larga noche.

Marvel comenta que el nuevo podcast desarrolla una historia en la que se investiga una serie de asesinatos, dos agentes son los encargados de juntar las pistas, pero a lo largo de la trama de crimen y misterio, aparece un hombre llamado Logan.

Cabe mencionar que para Cosío no es la primera vez que incursiona en el mundo de los comics, pues en la cinta animada Spider-Man: into the Spider-Verse, dio voz al villano Scorpio; en la reciente película estrenada Escuadrón Suicida 2 también participó para dar vida a Mateo Suárez, militar de alto rango.

¿Dónde escuchar a Joaquín Cosio en el podcast de Marvel?

El podcast de Marvel Wolverine: La larga noche se llevó a cabo en 2018, pero en inglés; no obstante, en la versión español donde participará Joaquín Cosío será la primera que se estrenará este 2021.

Wolverine: La larga noche podrá descargarse por medio de Apple Podcasts y Siriusxm.com, en ambas plataformas ya se encuentran dos entregas de las diez que conforman el podcast de Marvel.

