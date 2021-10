Netflix libera el tráiler de la tercera temporada de ‘You’

La plataforma de streaming Netflix liberó este fin de semana el tráiler de la tercera temporada de You la historia del obsesivo Joe ahora en su fase de padre de una bebé, a la cual le promete cambiar; esta temporada se estrenará el 10 de octubre del 2021.

En esta nueva temporada veremos a Penn Badgley como Joe, y su relación con Love, interpretada por Victoria Pedretti, con quien comparte un pasado obscuro y ambos se mudan a un pueblo tranquilo para tratar de olvidar su pasado y vivir una nueva etapa como padres, pero tratando de ser un equipo.

Aunque ambos prometen cambiar, sus instintos obsesivos y asesinos salen a la luz, cuando la vecina de ambos, se convierte en la nueva obsesión de Joe y termina asesinándola.

Mira aquí el tráiler.

¿Pedirías una tacita de azúcar a estos vecinos? ☕️ You 3, en Netflix el 15 de octubre. pic.twitter.com/o7VoE5m6me — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2021

El fin de semana ya está aquí, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix suma a su catálogo. Hoy te compartimos algunas recomendaciones sobre lo más nuevo que llegará a la plataforma, a partir de este 10 de septiembre y hasta el próximo jueves.

Si eres de los que les encanta las tardes de maratón , checa estos estrenos; hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, animación, romance, entre otros. Sin más preámbulos, te compartimos los contenidos que estarán disponibles en Netflix durante los próximos días.

Sin duda uno de las producciones más esperadas es Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs Wild, estrenará el martes, y será un programa interactivo donde tú podrás elegir las acciones que realizará el personaje; así que no te lo pierdas.



