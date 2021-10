Estrenos en Netflix para este 10 septiembre, prepárate para maratonear

El fin de semana ya está aquí, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix suma a su catálogo. Hoy te compartimos algunas recomendaciones sobre lo más nuevo que llegará a la plataforma, a partir de este 10 de septiembre y hasta el próximo jueves.

Si eres de los que les encanta las tardes de maratón , checa estos estrenos; hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, animación, romance, entre otros. Sin más preámbulos, te compartimos los contenidos que estarán disponibles en Netflix durante los próximos días.

Sin duda uno de las producciones más esperadas es Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs Wild, estrenará el martes, y será un programa interactivo donde tú podrás elegir las acciones que realizará el personaje; así que no te lo pierdas.

10 de septiembre: Estrenos de series en Netflix

Este 10 de septiembre llegan nuevos episodios de Lucifer, una serie fantástica que ya cuenta con seis temporadas disponibles para todos los usuarios de Netflix.

Yo también lloro contigo Luci, yo también. 🥺😭 La temporada final de Lucifer ya está disponible. pic.twitter.com/AH3VKg1y6O — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 10, 2021

Si eres fan de la comedia, no te puedes perder el estreno de la sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine, a partir del próximo martes. Para este mismo día, también llega a Netflix la segunda temporada de Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo, así como nuevos episodios de Jack Whitehall: Travels with My Father.

Mientras que el miércoles podrás disfrutar de la segunda temporada de Castle and Castle y la nueva serie Ella sabe de dinero, donde cinco glamurosas mujeres luchan por alcanzar el éxito mientras lidian con sus carreras, finanzas, romances y amistades; disponible a partir del jueves.

10 de septiembre: Estrenos de películas en Netflix

Inicia tu fin de semana del 10 de septiembre con Amores Perros, una producción mexicana hecha por el gran cineasta Iñárritu . Aunque si prefieres la acción, la mejor opción es Kate, donde una asesina despiadada tendrá menos de 24 horas para descubrir y vengarse de quien la envenenó antes de salir a su misión.

Díganme alguien más rudo que Mary Elizabeth Winstead en 'Kate'. Aquí espero. pic.twitter.com/5ZkQsv8HJK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 10, 2021

Para los fans de los contenidos de terror y misterio también hay estrenos en Netflix, como por ejemplo: Nosotros, Cuentos al caer la noche y Ghost Ship.

Durante los días posteriores al 10 de septiembre la plataforma de streaming más vista a nivel mundial, pondrá a disposición de sus usuarios otras cinco producciones.

El domingo no te pierdas El justiciero 2 protagonizada por Denzel Washington y el lunes El último disparo donde destaca la participación de Bruce Willis y Hayden Christensen , mientras que el martes debutará la cinta El protector con Liam Neeson.

Si prefieres los contenidos juveniles, esta semana Netflix sumará a su lista El trabajo de mis sueños y Aislados, que por cierto es una producción brasileña.

10 de septiembre: Estrenos de documentales en Netflix

El próximo miércoles 15 de septiembre estrena Schumacher, que narra la vida del heptacampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, elaborada mediante entrevistas exclusivas e imágenes de archivo. Mientras que el jueves los usuarios también podrán disfrutar en Netflix de Siempre quise ser un cowboy.

10 de septiembre: Estrenos de realitys en Netflix

Esta semana llega Jugando con fuego: Latino, donde participarán solteros de México, Colombia, Argentina y España, y el ganador será acreedor de una recompensa de 100 mil dólares. Pero si lo tuyo es la repostería, el imperdible es Nailed It! donde cada capítulo se convierte en un verdadero deleite.

Estos son los solteros 🔥 de ‘Jugando con Fuego: Latino’. Esto se va a descontrolar. 😏 Primeros episodios disponibles el 15 de septiembre. pic.twitter.com/seVkvvJ2ck — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 9, 2021

10 de septiembre: Estrenos infantiles en Netflix

La lista de estrenos de la semana del 10 de septiembre también incluye a los más pequeños del hogar y es que a la plataforma se sumará He-Man y los Amos del Universo.

