‘This Is Us’: ¿Cuándo y dónde será el estreno de la temporada 6?

Hace poco Amazon Prime Video estrenó This Is Us, una de las series favoritas de los últimos tiempos, que narra la historia de la familia Pearson, sin embargo la gran noticia es que para la temporada 6, y última, los fans podrán visualizar el estreno a través de dos plataformas de streaming.

En opinión de los expertos, This Is Us no responde a las series de streaming de formato corto y estéticas cinematográficas, está más cercana a la televisión tradicional y por ello durante sus inicios en la transmisión por la cadena NBC llegó a alcanzar en Estados Unidos, cifras de más de diez millones de espectadores semanales.

Gran parte de ese éxito, según los fans, es la capacidad de que la serie escrita y dirigida por Dan Fogelman aborda melodramas complejos como el alcoholismo, aborto, desempleo, racismo, entre otros.

Eso sin contar que un sello característico de This Is Us es la capacidad de jugar con los tiempos, a través de giros al pasado y al futuro para seguir las vivencias de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia), una joven pareja de padres en los años ochentas, así como de sus hijos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) transformados en adultos.

This Is Us Temporada 6 Trailer SUBTITULADO [HD]

¿Dónde ver la temporada 6 de This Is Us?

Ahora, el estreno de This Is Us no solo se podrá visualizar en Amazon Prime Video, sino en Disney Plus. Además ambas plataformas de streaming además de la temporada 6 contarán con el resto de los capítulos; por lo que será una excelente oportunidad para maratonear la creación completa del director Dan Fogelman.

¿Cuándo se estrena This Is Us temporada 6?

Desde su lanzamiento en 2016, This Is Us recibió un Globo de Oro y cuatro premios Emmy de la Academia de Televisión estadounidense, pero ahora llegará a su fin seis años después, en 2022, con 18 nuevos episodios como parte de la temporada 6.

Sin embargo, el estreno no se podrá visualizar de manera completa, sino que a partir del próximo jueves 23 de marzo los fans podrán disfrutar de un episodio semanal.

