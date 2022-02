El director de “This Is Us” quiere hacer una película

This Is Us podría tener una película, luego de que la serie llegue a su final durante la sexta y última temporada, que ya se está emitiendo. Su creador y director aseguró que no descarta el proyecto, y el presidente de la cadena NBC, ya dio su aprobación.

El director de “This Is Us”, quiere hacer la película

Durante una entrevista organizada por la Television Critics Association, la mente detrás de This Is Us manifestó su deseo de volver a encontrarse son los entrañables personajes de la familia Pearson.

Dan Fogelman, director, escritor y creador de la serie, expresó algunas ideas sobre cómo continuar la historia de los hermanos Randall, Kate y Kevin, y sus padres Jack y Rebecca Pearson.

Instagram: NBC This Is Us

Mientras algunos fanáticos ya comienzan a despedirse de esta historia, que supo combinar drama y emoción sin recurrir a caminos clásicos, Fogelman decidió darles un poco de esperanza para volver a ver a sus personajes favoritos.

“No le digo ‘no’ a nada”, aseguró Fogelman en declaraciones recogidas por Variety. “Si podemos trabajar una película y podemos reunirnos con [el elenco] nuevamente en unos años, me encantaría. No sé qué sería porque cerramos nuestra historia en el final de la serie”, añadió

La cadena NBC y Star+ en Latinoamérica, ya se encuentran emitiendo los últimos episodios de This Is Us, ficción televisiva que inició en 2016 y que ha sido valorada por los espectadores y la crítica. Incluso ya cuenta con 38 nominaciones y 4 premios Emmy.

“This Is Us”, la serie que emociona a millones

La historia nos lleva a la intimidad de la familia Pearson, desde que Jack y Rebecca deciden adoptar un niño, y hacerlo parte de su familia y sus dos hermanos de la misma edad. Así comienza la vida de los trillizos, a quienes iremos conociendo entre flashbacks, donde vemos su infancia y su actualidad adulta.

La narración donde avanzan las vidas de cada uno, está cargada de drama y emoción, y los espectadores han derramado más de una lágrima durante estas seis temporadas, y probablemente lo sigan haciendo con una película.

Dan Fogelman puso un manto de duda, ya que aseguró que no sabe si podrá reunir nuevamente al elenco, puesto que cree que estarán trabajando en los mejores proyectos de Hollywood, de aquí en más.

Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan y Jon Huertas, son los actores que le dan vida a los entrañables personajes que hicieron posible la trama de This Is Us .

This Is Us | Temporada Final | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

“Sospecho que estos seis actores en su pantalla en este momento […] inundarán sus pantallas de televisión y de cine en los próximos años”, sostuvo el director.

Solo faltan 13 episodios para llegar al cierre de This Is Us , luego de conocer cómo termina esta historia, tendremos más certezas de si una película es posible, al menos su director piensa que sí.

