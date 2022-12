The Weeknd venta general y precio de boletos en el Foro Sol

The Weeknd regresará a la Ciudad de México con su gira “After Hours Til Dawn Tour”, y esto es todo lo que sabemos de la venta general de sus boletos para su presentación.

¿Dónde y cuándo es el concierto de The Weeknd en CDMX?

Será el 29 de septiembre de 2023 en el Foro Sol, cuando Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, volverá, por segunda ocasión, a la CDMX para hacer cantar a sus fanáticos mexicanos con sus temas Call Out My Name, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming, Starboy, Blinding Lights, entre otros.

After Hours Til Dawn Tour es la gira que The Weeknd comenzó a realizar para promocionar su quinto álbum de estudio Dawn FM, el cual se estrenó en este 2022.

La venta de boletos para la presentación de The Weeknd inició este 7 de diciembre con la venta anticipada Spotify.

Mientras tanto, la preventa Citibanamex también se llevó ese mismo día, aunque en un horario diferente con la opción de 3, 6 y 9 meses sin intereses.

¿Cuándo y a qué hora es la venta general de boletos para The Weeknd?

La venta general para el concierto de The Weeknd es este jueves 8 de diciembre a partir de las 14:00 horas.

¿Precios de los boletos para ver a The Weeknd?

El Foro Sol cuenta con varias zonas para poder disfrutar del concierto de The Weeknd, a continuación estos son los costos de los boletos para cada sección:

Verde A: $3,133 pesos.

Naranja A: $2,533 pesos

Verde B: $1,933 pesos.

Naranja B: $973 pesos.

Verde C: $757 pesos.

Naranja C: $613 pesos.

General A: $2413 pesos.

General B: $1333 pesos.



The Weeknd en Latinoamérica

El cantante canadiense también se presentará en 2023 en otras ciudades de Latinoamérica como los son Bogotá, Colombia; Río de Janeiro y Sao Paolo en Brasil; Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile.

