The Weeknd en CDMX: Cuándo y a qué hora es la preventa

Hace algunos días se confirmó que The Weeknd visitará México en el 2023 con su gira “After Hours Til Dawn Tour”, por lo que comenzaron las especulaciones, preguntas y emoción por las fechas de los conciertos; hoy te contamos los detalles acerca de la fecha y hora de la preventa de los boletos.

Los fanáticos de The Weeknd en México podrán cantar sus grandes éxitos como Call Out My Name, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming, Starboy y Blinding Lights, el próximo 29 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX).

Preventa Priority The Weeknd CDMX

Abel Tesfaye, mejor conocido por The Weeknd, dio a conocer acerca de una venta anticipada Spotify para que todos los que son verdaderos fanáticos de su música, tengan los boletos antes que nadie, estas son las fechas:



Miércoles 7 de diciembre: Venta anticipada Spotify, de las 10:00 de la mañana a las 23:30 horas.

Miércoles 7 de diciembre: Preventa Citibanamex, de las 14:00 a 23:00 horas.

Venta al público en general

Jueves 8 de diciembre: Venta general, a partir de las 14:00 horas

Precio oficial de los boletos para The Weeknd en CDMX

Estos son los precios de los boletos para The Weeknd en el Foro Sol ¡Ojo! La sección de las gradas está dividida en colores naranja y verde, que a su vez, se dividen e A, B y C, por otra parte, se encuentra la sección General A y General B.



Naranja A - 2 mil 533 pesos

Naranja B - 973 pesos

Naranja C - 613 pesos

Verde A - 3 mil 133 pesos

Verde B - mil 933 pesos

Verde C - 757 pesos

General A - dos mil 413 pesos

General B - mil 333 pesos

Da clic en esta página y podrás comprar tus boletos para este concierto que promete ofrecer emociones y momentos inolvidables.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

LA ETAPA DOS ESTÁ AQUÍ ❗️ After Hours Til Dawn Tour llega a Europa y Latinoamérica!!!

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos .

ldb