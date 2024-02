The Movie Critic: La última cinta de Quentin Tarantino en la que participará Brad Pitt

Quentin Tarantino es uno de los directores más famosos de los últimos años, entregando cintas muy diferentes a lo habitual y relatando historias impresionantes, tal es el ejemplo de Kill Bill, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, entre otros. Ahora llega The Movie Critic, la última película del director y en la cual volverá a trabajar junto a Brad Pitt.

Ya se había dado a conocer que Tarantino haría solo 10 películas y después se retiraría del cine, su última película fue Once Upon a Time in Hollywood, película que tenía de protagonistas a Leonardo Dicaprio, Margot Robbie y Brad Pitt. Dicha cinta se estrenó en 2019 y fue un éxito en taquilla, poco se sabía de la última cinta del director, pero ya se han revelado algunos detalles de The Movie Critic.

¿Qué se sabe de The Movie Critic?

The Movie Critic será la producción con la que Tarantino terminará su legado; durante una entrevista para Deadline , el director habló sobre esta película y señaló que la trama giraría alrededor de un sujeto que escribe críticas para una revista de adultos. Se espera que la cinta esté ambientada en 1977 en el sur de California, Estados Unidos.

Es poca la información que se sabe de la cinta, además de lo poco de la trama, sabemos que Brad Pitt participa en la película, es posible que el famoso actor tenga el papel protagonista del largometraje, pero hasta ahora se desconoce el elenco completo e incluso no sabemos la casa productora que financiará la cinta.

Brad Pitt protagonizará la última película de Quentin Tarantino ‘THE MOVIE CRITIC’. Estrenada en cines en 2025.

Brad Pitt will star in Quentin Tarantino’s final movie ‘THE MOVIE CRITIC’.



Releasing in theaters in 2025.



The Movie Critic podría llegar a los cines a inicios de 2025. Está película es la décima entrega del director, siendo sus nueve proyectos previos: Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1995), Jackie Brown (1997), la trilogia de Kill Bill (2003), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

