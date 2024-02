Muere a los 76 años, Carl Weathers, actor de ‘Rocky’ y ‘The Mandalorian’

Este viernes 2 de febrero de 2024 se dio a conocer que Carl Weathers, exjugador de la NFL que participó en las películas de ‘Rocky’ y en ‘The Mandalorian’ falleció a los 76 años.

Mediante un comunicado, Matt Luber, mánager de Carl Weathers confirmó la noticia y señaló que el actor murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024. Hasta el momento no se ha dado a conocer si el actor de Rocky padecía alguna enfermedad.

Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación.

¡Adiós a Apollo Creed! 😔Falleció Carl Weathers, conocido por darle vida a este icónico personaje en la saga de "Rocky" #AbrimosHilo 🧵 pic.twitter.com/zMHbKGeqr4 — adn40 (@adn40) February 2, 2024

¿Quién fue Carl Weathers?

Carl Weathers es originario de Nueva Orleans, Estados Unidos. Un buen tiempo se dedicó a jugar futbol americano y llegó a ser profesional pero en 1974 se retiró del deporte y dejó al equipo de los Oakland Raiders.

Participó en más de 75 películas y series de televisión. Debutó en el cine con la película Kung Fu y Friday Foster. Además, participó en Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg.

Fue en 1976 cuando alcanzó su éxito profesional con su personaje de Apollo Creed y apareció en las películas de Rocky enfrentándose a Arnold Schwarzenegger . Destacó su participación en películas como ‘Depredador’, ‘Happy Gilmore’ y ‘The Mandalorian’.

Carl Weathers también participó en la televisión en series como Starsky and Hutch, Barnaby Jones, Switch, The Streets of San Francisco, Street Justice, entre otros.

En 2013, Carl Weathers prestó su voz para el personaje de Combat Carl en el especial de televisión Toy Story of Terror y para Toy Story 4.

Carl Weathers en ‘The Mandalorian’

Su más reciente participación fue como Greef Karga, el jefe del Gremio de Cazarrecompensas en ‘The Mandalorian’. Lucasfilm confirmó la película de The Mandalorian & Grogu por lo que la participación de Weathers estaba latente.

Incluso dirigió algunos episodios de la segunda y tercera temporada de la serie de Disney+ y recibió una nominación al Emmy en 2021.

