Esto es lo que dice la letra de ‘Te Acuerdas’ lo nuevo de Ha-Ash y Reik

¿Tienes ganas de llorar? Entonces tienes que escuchar “Te acuerdas”, la nueva canción de Ha-Ash y Reik que seguro te va a llevar al llanto. El jueves 17 de agosto de 2023, Ashley y Hanna unieron sus voces con la de Jesús Navarro para dar pie a una de las colaboraciones “más icónicas” de la música en México, según se lee en comentarios del video de dicho tema.

Si de por sí la letra de la canción ya es bastante emotiva, el video de “Te acuerdas”, dirigido por Nuno Gomes, podría hacerte revivir alguna historia en la que te hayan roto el corazón, y es que esta balada, aunque puede tener un significado muy especial y diferente para cada persona, de forma general habla de la separación .

Esto dice la letra de “Te Acuerdas” la nueva canción de Ha-Ash y Reik

La letra de “Te acuerdas” narra la historia de una pareja que se ha separado, pero que aún se extraña y recuerda con nostalgia y constantemente se preguntan entre ellos si es que se acuerdan de los momentos felices que vivieron juntos, las promesas que se hicieron y lo mucho que se querían.

Ha-Ash y Reik nos regalan en este tema la historia de enamorados que se siguen queriendo y no han perdido la esperanza de volver a estar juntos, la canción, muchos fans han compartido los ha llevado a las lágrimas, pues aunque la letra hace una expresión de amor, también toca el dolor y la resignación, pero todo con un toque esperanzador.

La canción que fue escrita por Ashley Grace, Hanna Nicole y Pablo Preciado, nos invita a recordar con cariño a esa persona especial que marcó nuestra vida y a mantener la fe en el amor, ¿te atreverías a dedicarla?

Es así como uno de los sueños de los fans de las agrupaciones se ha cumplido, y es que aunque antes ya han cantado juntos, esta es la primera canción en la que oficialmente colaboran juntos , si aún no escuchas el tema, aquí te dejamos el video y una parte de la letra:

Letra “Te acuerdas” de Ha-Ash y Reik

¿Te acuerdas cuando me decías

Ven pronto la cena está lista?

Y todo yo quería dejarlo

Por ir corriendo a tus brazos

¿Te acuerdas cuánto me querías o no?

¿Te acuerdas de cada pretexto

Que inventabas por darme un beso?

Y yo no te pedía permiso

Porque tus labios eran míos

¿Te acuerdas cuánto me querías o no?

Porque yo sí, yo sigo estando enamorada

Aunque no estás no he perdido la esperanza

Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada

No te soltaré, no

Aquí te esperaré

Recuerdas que me querías a mí

¿Te acuerdas?

Porque yo sí

(Oh, oh)

