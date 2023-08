Olivia Rodrigo estrena la canción Bad Idea Right? La canción PERFECTA para olvidarte de tu ex

Olivia Rodrigo estrenó un nuevo tema que no sabíamos que necesitábamos pero ahora muchos tendrán como himno; y es que Bad Idea Right? (Mala idea, ¿verdad?) es la canción perfecta para olvidarte de tu ex , ¿ya la escuchaste? No te preocupes que así te contaremos de qué va la letra.

Bad Idea Right? Estrenó la noche del jueves 10 de agosto de 2023 en todas las plataformas de música, incluso ya tiene video oficial en YouTube , y no podríamos estar más emocionados, el recibimiento del clip es tal que a menos de 24 horas de su estreno se ha posicionado en la posición número 14 de música en la plataforma.

La mayoría de las personas, sino es que todas aquellas que han experimentado el amor , han sufrido alguna decepción, y queriendo o no, tuvimos un amor que creíamos sería el bueno y duraría para siempre y no fue así, el cuento de hadas terminó y se convirtió en nuestro ex, un ser al que difícilmente podíamos decirle “no” si volvía a buscarnos, pues bien, Olivia Rodrigo habla de eso en este tema.

Letra de Bad Idea Right?, de Olivia Rodrigo para olvidar a tu ex

Olivia Rodrigo comienza Bad Idea Right?, cantándole al ex, diciéndole que hace ya un tiempo no sabía de él, pero ahora que aparentemente ella retomaba su vida y salía con sus amigos él la volvía a buscar y aunque ella se esforzara por ignorarlo, no podía porque aparentemente aún siente algo muy fuerte por él.

“y yo estoy aquí

con todos mis amigos

pero me estas enviando tu nueva dirección

y sé que hemos terminado sé que hemos terminado

pero dios cuando te miro

mi cerebro va ahhhh no puedo oír mis pensamientos”…

Después, la canción repite una y otra vez que “no debería”, no debería ir a verlo porque “es una mala idea”, pero al final accede y se aventura en un viaje de varios eventos desafortunados que podrían hacernos recordar la frase “amiga date cuenta”.

“Sí, sé que es mi ex.

Pero no pueden dos personas reconectarse.

Sólo lo veo como un amigo.

La mentira más grande que he dicho”.

Una de las partes más divertidas y que ha desatado varios memes, probablemente inspirados en la vida real es la parte de la letra de Bad Idea Right? Cuando Olivia Rodrigo dice “acabo de tropezar y caer en su cama”.

Si algo hay que reconocer de esta letra es que nos deja ver que no siempre se puede ser fuerte, menos ante un ex y que todos tenemos un desliz y volvemos a tropezar, pero aun cuando las consecuencias sean negativas, siempre podemos volver a intentarlo y quién sabe, tal vez esta canción te sirva de recordatorio para no volver a caer.

